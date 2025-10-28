Петербуржцы подкидывают в «Ленинградский зоопарк» красноухих черепах

В «Ленинградском зоопарке» обратились к петербуржцам, которые подкидывают на их территорию красноухих черепах. Жителей Северной столицы призвали прекратить совершать безответственные поступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ленинградского зоопарка» Фото: Пресс-служба «Ленинградского зоопарка»

В пресс-службе зоопарка напомнили, что сотрудники принимают животных только с ветеринарными документами и при прохождении карантина. Решение подбросить черепаху на территорию зоопарка ставит под угрозу жизни нескольких сотен его обитателей, поскольку рептилии могут быть переносчиками опасной болезни. К тому же в зоопарке есть красноухие черепахи, принять новых некуда.

«Обращаем ваше внимание, что территория Зоопарка, включая периметр, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Все случаи, когда горе-хозяева оставляют животных, фиксируются. Мы оставляем за собой право передавать эти материалы по назначению для привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными»,— подчеркнули в пресс-службе зоопарка.

Эти летом на Невском проспекте и около станций петербургского метро можно было заметить продавцов черепах. При этом покупателей тогда уверяли, что животные не вырастут, будут небольшого размера. Вероятно, это стало причиной попыток избавиться от рептилий.

Татьяна Титаева