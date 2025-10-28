Петербуржец получил условный срок за поджог бывшей квартиры иноагента Оксимирона

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года условно с испытательным сроком на два года местного жителя Андрея Черкашина, который в апреле поджег бывшую квартиру рэпера-иноагента Оксимирона (Мирон Федоров), чтобы передать таким образом «привет» от серийного пиромана «Пианиста». Об этом сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Сорокин Фото: Егор Сорокин

Обвиняемый признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Речь идет о порче двери квартиры в доме на Социалистической улице, 24 в центре Петербурга. На момент преступления там проживал один из основателей некогда известной рэп-баттловой площадки Versus Battle — Ян Окатов. Ущерб составил около 9 тыс. рублей.

«После получения копии приговора его законность будет изучена прокуратурой, при наличии оснований будет решен вопрос об обжаловании его в апелляционном порядке»,— сообщили в надзорном органе.

Черкашин, сказано в материалах дела, искал заработок в сети, когда на него вышел неизвестный и предложил $500 за совершение поджога: ему объяснили, что жертвы «предали свою Родину», а также имеют отношение к рекламе казино. Далее фигуранту скинули нужный адрес и подробный инструктаж.

Подсудимый приобрел за свои деньги бензин и краску-спрей. На входную дверь ему было поручено нанести знак скрипичного ключа и оскорбительную надпись в адрес бывшего владельца квартиры. Обещанное вознаграждение поджигатель так и не получил. Обвиняемый вину признал и раскаялся: он принес извинения потерпевшему, возместил ему материальный и моральный вред.

Аноним, известный в даркнете под ником «Пианист», ранее взял ответственность за поджог квартир Левы Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом), Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом) и Лигалайза (Андрей Меньшиков, признан иноагентом). Всем исполнителям преступлений пироман давал задания с помощью баллончика с краской «передать привет» музыкантам как «предателям» и «врагам».

Андрей Кучеров