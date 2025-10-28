Central Properties заключила сделку по продаже складского комплекса в Шушарах
Central Properties нашла нового владельца для логопарка «Вэйлкорп» на 41 тыс. кв. м в поселке Шушары. Эксперты полагают, что сумма сделки может превышать 3,1 млрд рублей, пишет «Ъ».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
ООО «Рентики», согласно информации СПАРК, теперь владеет 95% долей актива. Бенефициаром компании выступает закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Симметрия» под управлением ООО УК БФА Татьяны Стукань. Она также была гендиректором «БФА Девелопмент» Людмилы Коган.
Логистический корпус в Шушарах был введен в эксплуатацию в 2008 году. Изначально он принадлежал одному из крупнейших складских девелоперов Европы Logicor, но в 2023 году компания решила покинуть российский рынок и продала объект за 1,7–1,8 млрд рублей.