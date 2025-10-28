Суд приостановил деятельность ресторана «Мона» на 20 суток из-за антисанитарии
Петроградский районный суд приостановил на 20 суток деятельность ресторана «Мона», расположенного в доме 47А по Каменноостровскому проспекту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурге 28 октября.
Интерьер ресторана «Мона» на Каменноостровском проспекте. Деятельность заведения приостановили на 20 суток из-за антисанитарии.
Фото: vk.com / mona.rest
Ресторан «Мона» принадлежит ООО «Сырник». В ходе проверки заведения 13 октября сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, недоставало моек и производственных столов, на части продукции отсутствовала маркировка, а некоторые сотрудники не проходили медосмотр.
«Нарушение вышеизложенных требований создает непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, влечет возникновение и распространение инфекционных заболеваний, а в тяжелых случаях способно привести к смерти»,— говорится в сообщении.
Представители компании «Сырник» признали вину на судебном заседании и попросили учесть, что по состоянию на 21 октября большая часть нарушений была устранена.