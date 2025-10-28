Игрок «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку похищения

Полузащитник ФК Зенит Андрей Мостовой рассказал о попытке похищения, случившейся вечером 23 октября. В распоряжении «Ъ-СПб» есть полное видео комментария.

События развивались очень быстро и осознание, что случилось что-то серьезное, пришло позже, вспоминает Андрей Мостовой. «Тяжело было уснуть, особо не спал. Никому ничего не рассказывал, решил, лучше выждать паузу»,— говорит футболист. До следующего утра об инциденте не знали даже его близкие.

В официальном обращении, опубликованном в Telegram-канале «Зенита», Андрей Мостовой поблагодарил всех, кто его поддерживал, а также сказал, что находится в полной безопасности.

Вечером 23 октября несколько человек пытались затолкать хавбека «Зенита» в микроавтобус, однако тот сумел отбиться. Те же злоумышленники день спустя похитили бизнесмена Сергея Селегеня и требовали с него выкуп в 10 млн рублей. По обвинению в случившемся в Петербурге арестовали четверых человек.

Подробнее о похитителях — в материале «Ъ-СПб» «Форвард отразил нападение».

Артемий Чулков