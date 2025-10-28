Ремонт моста в створе Балашовского шоссе под Выборгом завершат до конца года

Под Выборгом, на участке дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (оно же Балашовское шоссе), продолжаются работы по капитальному ремонту. На отрезке до моста через реку Черкасовку подрядчик уже снял старый асфальт и уложил выравнивающий слой нового. Об этом сообщили 28 октября в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, продемонстрировав кадры с места ведения работ.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

В настоящий момент на объекте выполнены работы по устройству опор, идет подготовка к монтажу балок. Параллельно с этим на путепроводе через ж/д пути обустраивается насыпь и подпорная стенка.

В дорожном комитете особо отметили, что на время проведения капремонта движение автомобильного транспорта на мосту через реку Черкасовку не останавливается.

Завершить работы на переправе в створе Балашовского шоссе областные власти пообещали до конца 2025 года. Также к этому сроку планируется переключить движение транспорта с временной объездной дороги.

Андрей Цедрик