Ремонт моста в створе Балашовского шоссе под Выборгом завершат до конца года
Под Выборгом, на участке дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (оно же Балашовское шоссе), продолжаются работы по капитальному ремонту. На отрезке до моста через реку Черкасовку подрядчик уже снял старый асфальт и уложил выравнивающий слой нового. Об этом сообщили 28 октября в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, продемонстрировав кадры с места ведения работ.
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
В настоящий момент на объекте выполнены работы по устройству опор, идет подготовка к монтажу балок. Параллельно с этим на путепроводе через ж/д пути обустраивается насыпь и подпорная стенка.
В дорожном комитете особо отметили, что на время проведения капремонта движение автомобильного транспорта на мосту через реку Черкасовку не останавливается.
Завершить работы на переправе в створе Балашовского шоссе областные власти пообещали до конца 2025 года. Также к этому сроку планируется переключить движение транспорта с временной объездной дороги.
