Главные новости за 27 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

История с неудавшимся похищением полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Сергея Макарова, бизнесмена Сергея Селегеня стала известна 27 октября. «Ъ-СПб» воостановил хронологию событий, где нашлось место студентам-исполнителям, зарубежным кураторам и 10 млн рублей.

Вечером 27 октября загорелся бизнес-центр «Лениздат», расположенный на набережной реки Фонтанки, 59 Б, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 19:43. Жители Центрального района города пожаловались на черные клубы дыма над рекой и языки пламени, вырывающиеся из окон. Справиться с огнем чуть более чем за полчаса, никто не пострадал.

Банк «Санкт-Петербург» 27 октября подал иск к кипрской St. Peter Line Limited, которая является экс-оператором паромного сообщения на маршрутах из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Стокгольм. Дело рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В материалах суда указано, что объем требований составляет 1,239 млрд рублей, суть иска остается нераскрытой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание представление о согласовании кандидатур для назначения на должности вице-губернаторов. Документ есть в распоряжении «Ъ-СПб». В списке семь постов чиновников. Господин Дрозденко предлагает назначить Романа Маркова первым вице-губернатором — заместителем председателя правительства Ленобласти.

Октябрьский районный суд дал блогерше Александре Мароти два года колонии-поселения за демонстративное сжигание паспорта гражданина РФ. На видео девушка жаловалась на усталось от работы и просила выехать за ней.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) 27 октября презентовал в Петербурге опытный образец самоходной амфибийной машины МТА-01. «Амфибия» предназначена для работы в труднодоступных местах, куда не могут попасть люди или сухопутные машины. Испытания планируют проводить ближе к началу зимы с участием специалистов МЧС.

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол в отношении уличной певицы Дианы Логиновой (Наоко) по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Руководитель объединенной пресс-службе городских судов Дарья Лебедева сообщила «Ъ-СПб», что в нем не полностью описано событие правонарушения.

Утром 27 октября на 69-м году жизни Санкт-Петербурге скончался страдавший от онкологического заболевания журналист Дмитрий Синочкин. Об этом сообщила Мария Пискун, директор по продвижению журнала «Пригород», в котором Дмитрий был главным редактором. Синочкин известен в петербургской журналистике с конца 1980-х — начала 1990-х.

«Метрострой Северной столицы» отремонтирует вестибюль «Чернышевской» после частичного обвала потолка до 7 ноября, сообщили в пресс-службе городской подземки. При этом подрядчик только год назад завершил его реконструкцию. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сходятся во мнении, что аварии на станциях метро происходят из-за спешки при их обновлении.

Две подстанции в Ленинградской области использовали для майнинга криптовалюты. Сумма причиненного ущерба перевалила за миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Обыски прошли на территории железнодорожных станций Громово и Луговая Приозерского района. Полицейские обнаружили контейнеры, оборудованные специальными устройствами для добычи криптовалюты.

Фанату «Зенита» Станиславу Удальцову запретили полгода ходить на футбол из-за оскобительного баннера про главу Минспорта Михаила Дегтярева. По мнению Петроградского районного суда, действия болельщика опорочили честь и достоинство федерального чиновника, а также были направлены «на унижение достоинства человека».

Доход от городских причалов Петербурга за период навигации 2025 года составил 94,3 млн рублей. Из них 41,8 млн рублей пришлись на Речной вокзал. Такие цифры зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков привел на выездном заседании постоянной комиссии по транспорту петербургского Законодательного собрания 27 октября.