Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на футбол из-за баннера про главу Минспорта

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жителя города Станислава Удальцова за совершение правонарушения по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что 17 сентября, находясь на «вираже» стадиона «Газпром Арена» во время кубкового матча «Зенит» — «Ахмат», гражданин Удальцов вместе с другим болельщиком, имя которого не называется, растянул на трибуне баннер с нелицеприятным текстом в отношении главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева. По мнению суда, данные действия опорочили честь и достоинство федерального чиновника, а также были направлены «на унижение достоинства человека».

Суд назначил допустившему правонарушение петербуржцу наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, а также запретил ему в течение шести месяцев посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ФК «Зенит» за баннер с негативной характеристикой господина Дегтярева на 500 тыс. рублей.

Андрей Цедрик