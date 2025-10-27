Городские причалы заработали за период навигации почти 100 млн рублей

Доход от городских причалов Петербурга за период навигации 2025 года составил 94,3 млн рублей. Из них 41,8 млн рублей пришлись на Речной вокзал. Такие цифры зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков привел на выездном заседании постоянной комиссии по транспорту петербургского Законодательного собрания 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам чиновника, в период навигации в коммерческой деятельности на реках и каналах города участвовало 678 судов, что на 13% больше, чем в 2024 году. Пассажиропоток, по приблизительным оценкам комтранса, составил около 5,2 млн человек.

Господин Ваньчков пояснил, что сейчас на балансе у Агентства внешнего транспорта (АВТ) (подведомственное Комтрансу учреждение) содержится 20 причалов. Еще 120 причалов находится в аренде у коммерческих организаций. При этом есть еще более 100 спусков к воде (необорудованных причалов), где можно забирать пассажиров, уточнил чиновник.

В планах комтранса на 2026 год открыть причал «Летняя пристань» в Кронштадте и причал в Ломоносове, что должно привести к конкурентному снижению цен на билеты и созданию нового маршрута Ломоносов-Кронштадт-Петербург.

Также в 2029 году может начаться реконструкция Речного вокзала. Ранее ее планировали провести в 2031 году. Господин Ваньчков уточнил, что в 2026 году планируется начать проектирование. Сначала будет проведен ремонт причальной стенки, а после — создание полноценного здания вокзала.

На ближайшие три года на обслуживание, содержание и ремонт причалов, включая причалы Речного вокзала и специализированной стоянки для хранения задержанных маломерных судов, АВТ получит 322,5 млн рублей: на 2026 год – 123,5 млн. руб., на 2027 год – 114,4 млн. руб. и на 2028 год – 84,6 млн. руб., следует из проекта городского бюджета.

Владимир Колодчук