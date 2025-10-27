Бизнес-центр «Лениздат» на Фонтанке объял сильный пожар, пострадавших нет

Вечером 27 октября загорелся бизнес-центр «Лениздат», расположенный на набережной реки Фонтанки, 59 Б, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 19:43.

Жители Центрального района города пожаловались на черные клубы дыма над рекой и языки пламени, вырывающиеся из окон. Площадь пожара до сих пор уточняется, сведений о пострадавших пока нет. С огнем продолжаются бороться четыре пожарно-спасательных расчета.

Отметим, что здание Лениздата, помещения которого, в основном, сдаются в аренду, горит не в первый раз. В феврале 2020 года огонь объял четвертый этаж, площадь пожара составила 200 кв. м. К тушению привлекали 60 человек.

UPD: пожар ликвидирован в 20:22.

Андрей Маркелов