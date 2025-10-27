Майнинг-ферма в Ленобласти нанесла ущерб на миллиард рублей

Две подстанции в Ленинградской области использовали для майнинга криптовалюты. Сумма причиненного ущерба перевалила за миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обыски прошли на территории железнодорожных станций Громово и Луговая Приозерского района. Полицейские обнаружили контейнеры, оборудованные специальными устройствами для добычи криптовалюты.

По предварительной информации, сотрудники регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с желающими завладеть криптовалютой. Должностные лица предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. В ходе процесса похитили более 80 млн кВт электроэнергии.

В качестве подозреваемых задержали шесть человек. Полиция изъяла у них компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и более 7 миллионов рублей, а также оборудование для майнинга. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подпольные майнинговые фермы довели трех петербуржцев до уголовного дела.

Татьяна Титаева