Суд вернул полиции составленный на певицу Наоко протокол о дискредитации ВС РФ

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга вернул составителям протокол в отношении уличной певицы Дианы Логиновой (Наоко) по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Руководитель объединенной пресс-службе городских судов Дарья Лебедева сообщила «Ъ-СПб», что в нем не полностью описано событие правонарушения.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Ранее госпожа Лебедева рассказывала, что полиция Петербурга составила на Диану Логинову протокол о дискредитации ВС РФ за исполнение песни песня рэпера-иноагента Noize MC «Светлая полоса», из-за которого в обществе «формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции». По мнению правоохранителей, композиция нарушает законодательство, поскольку ее слушают украинцы во время атаки дронов.

Сама Диана Логинова не согласилась с содержанием протокола, написав в объяснении к нему, что не намеревалась дискредитировать российскую армию и не выступала против ее действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изначально уличной певице Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, вменили организацию несогласованного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение порядка. За это ее отправили под административный арест на 13 суток. Позднее в отношении госпожи Логиновой составили сразу два протокола о дискредитации ВС РФ. Это грозит ей уголовной ответственностью.

Артемий Чулков