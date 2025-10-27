Реконструкция прошла в спешке

«Метрострой Северной столицы» отремонтирует вестибюль «Чернышевской» после частичного обвала потолка до 7 ноября, сообщили в пресс-службе городской подземки. При этом подрядчик только год назад завершил его реконструкцию. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сходятся во мнении, что аварии на станциях метро происходят из-за спешки при их обновлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Реконструкцию одной из станций «красной» завершили в июле 2024 года. Тогда компания «Метрострой Северной столицы» (МСС) выполнила реставрацию станции «Чернышевская», работы на которой начались в октябре 2022 года. На реконструкцию потратили более 2 млрд рублей.

Сроки завершения проекта несколько раз переносились, изначально открытие планировалось на май 2024 года, затем дату сдвинули на июнь, а в итоге окончательно назначили на июль. Причиной задержки стали работы по пусконаладке и получение разрешительной документации для запуска движения.

В идеальном состоянии станция пробыла недолго. Спустя год после завершения работ в вестибюле начал обваливаться потолок, а вместо штукатурки пассажиры смогли увидеть арматуру. В пресс-службе городской подземки уточнили, что подрядчик «Метрострой Северной Столицы» должен отремонтировать отделку до 7 ноября в рамках гарантийных обязательств.

Аварии на станциях метро в Петербурге в последнее время не редкость. Кроме «Чернышевской» ремонт теперь нужен и «Дунайской», которую 27 октября залило водой. Впрочем, потоп на станции уже был в прошлом году. Впервые станцию затопило еще сразу после открытия в 2019 году. На тот момент метрополитене связали протечку на наклонном ходе с халатностью персонала, но заливать «Дунайскую» начало постоянно. Смольный объяснял это с водонасыщенными грунтами, а метрополитен продолжал ссылаться на плохое качество работ.

С последней причиной согласились собеседники «Ъ-СПб». Они предполагают, что аварии на станциях как раз-таки связаны с низким качеством материалов, из которых сделаны станции и спешкой во время их строительства и реконструкции. «У станций в Петербурге есть общая проблема, связанная со спешкой при строительстве. Особенно остро это проявилось на “Беговой”, где сроки были очень сжаты из-за подготовки к чемпионату мира»,— объяснил транспортный аналитик Владислав Булгаков.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что проблемы на станциях не столь критичны и устранить их можно довольно быстро. Так, срок ремонта «Чернышевской» вполне реалистичный и вряд ли на восстановление потолка понадобится больше времени. «Что касается состояния станции, ситуация не столь критична, поскольку “Дунайскую” строили не в такой спешке, как другие станции. Кроме того, у нее два выхода, что позволяет проводить обновление без полного закрытия — достаточно ограничиться закрытием одного выхода. Это, конечно, создаст неудобства для пассажиров, но в целом станция останется функционирующей»,— отметил господин Булгаков.

Однако ориентировочные сроки устранения проблемы «Дунайской» эксперты из-за многочисленных прорывов на станции назвать затруднились. «Метрополитен оказался в неловком положении, так как это далеко не первый ремонт на станции. Проблемы, скорее всего, связаны с грунтовыми условиями, что обычно ведет к затяжным работам. Вполне возможно, что все может затянуться на год и более»,— подытожил Владислав Булгаков.

Стефания Барченкова