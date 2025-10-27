КМЗ представил в Петербурге опытный образец самоходной амфибийной машины

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) 27 октября презентовал в Петербурге опытный образец самоходной амфибийной машины МТА-01, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

По словам гендиректора КМЗ Анатолия Русина, в декабре прошлого года завод получил субсидию в размере 20 млн рублей на возмещение затрат, связанных с выполнением опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по разработке опытного образца. Общий объем инвестиций составил около 40 млн рублей.

«Амфибия» предназначена для работы в труднодоступных местах, куда не могут попасть люди или сухопутные машины. МТА-01 позволяет выполнять различные работы как на суше, так и в воде.

Заказчиком проекта выступили ГУ МЧС РФ по Петербургу и компания «Экосервис» — оператор по вывозу мусора. Одним из требований спасателей было обеспечение проходимости в условиях талого льда.

Машина оснащена гидравлической ледорезной установкой, способной прорезать щели и вскрывать ледяной покров. Испытания МТА-01 планируют проводить ближе к началу зимы с участием специалистов МЧС. В производство «амфибию» планируют запустить в 2027 году. Фактические объемы будут зависеть от количества заказов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КМЗ завершил испытания патрульных катеров с китайским двигателем для нужд МЧС.

Андрей Маркелов