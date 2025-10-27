Суд Петербурга исполнил желание уставшей от работы блогерши и дал два года колонии

Блогерше Александре Мароти дали два года колонии-поселения за демонстративное сжигание паспорта гражданина РФ. На видео девушка жаловалась на усталось от работы и просила выехать за ней.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 27 октября сообщили о приговоре, который огласил Октябрьский районный суд. Блогершу признали виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом).

Александру Мароти задержали 16 июня. Она опубликовала видео, где сжигает российский паспорт.

Татьяна Титаева