Банк «Санкт-Петербург» потребовал 1,2 млрд рублей у оператора паромов St. Peter Line

Банк «Санкт-Петербург» 27 октября подал иск к кипрской St. Peter Line Limited, которая является экс-оператором паромного сообщения на маршрутах из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Стокгольм. Дело рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паром Princess Anastasia компании St.Peter Line у причала Морского вокзала в Санкт-Петербурге. Архив «Ъ-СПб»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Паром Princess Anastasia компании St.Peter Line у причала Морского вокзала в Санкт-Петербурге. Архив «Ъ-СПб»

В материалах суда указано, что объем требований составляет 1,239 млрд рублей, суть иска остается нераскрытой. Известно, что компания кредитовалась в банке «Санкт-Петербург», паромы Princess Anastasia и Princess Maria находились в залоге у кредитной организации.

Компания St. Peter Line Limited (принадлежит мальтийской Moby SPL Limited — Ъ) начала работу в 2010 году, купив паром Pride of Bilbao 1986 года выпуска у Irish Continental Group за 37,7 млн евро.

Затем «Бильбао» переименовали в «Анастасию», которая до 2022 года курсировала между Петербургом и скандинавскими столицами. Судно было способно перевозить до 2,5 тыс. человек. После начала СВО паром вывели из эксплуатации, передали Moby и отправили на ремонт.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что паром Princess Maria продали на утилизацию в Турцию. Он был способен вместить до 1,7 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов