Главные новости за неделю 13-19 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения главного войскового собора Южного военного округа. Строительство Храма Георгия Победоносца в западном жилом массиве началось в 2012 году. В 2021-м указом главы Донской митрополии собору был присвоен статус главного православного воинского храма ЮВО.

В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Это стало возможным благодаря ДНК-экспертизе.

В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону состоялась закладка парка, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь установили памятник, высадили первые 160 кленов, платанов и лип.

Комплекс сети «Городские термы» откроется в Ростове-на-Дону к концу 2026 года. Проект реализует компания «Вертол-Девелопмент», объем инвестиций составляет 2 млрд рублей.

Россельхознадзор с помощью дронов провел в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия проверки животноводческих хозяйств. В результате проверок специалисты зафиксировали 12 нарушений.

Вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту вырубки 30 сосен в Новочеркасске.

Власти Ростова-на-Дону планируют благоустроить крупный транспортный узел на Центральном рынке, ведущий на Западный жилой массив. Этим пересадочным узлом пользуются тысячи местных жителей.

По обвинению в похищении ювелирных изделий из Воскресенского Войскового собора в станице Старочеркасской перед судом предстанут два жителя Ростовской области.

В Ростовской области заместителя начальника главного управления МЧС России по региону подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о полковнике внутренней службы Дмитрии Головчанове.

Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ СК России возбудили уголовное дело по факту навала теплохода на пешеходный мост. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).