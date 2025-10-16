В Ростове могут модернизировать остановку из центра города к ЗЖМ

Власти Ростова-на-Дону планируют благоустроить Западный разворот, крупный транспортный узел на Центральном рынке, ведущий на Западный жилой массив. Об этом говорится в сообщении Telegram-канале главы администрации города Александра Скрябина.

Каждый вечер, по данным властей, пересадочным узлом пользуются тысячи местных жителей. Для улучшения условий ожидания администрация планирует установить навесы, которые защитят пассажиров от солнца летом. Кроме того, рассматривается вопрос реконструкции площади для увеличения тротуарной зоны. Дополнительные меры по оптимизации работы общественного транспорта также рассматриваются.

Константин Соловьев