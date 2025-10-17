В Ростове-на-Дону построят термы на 3 тысячи посетителей

Термальный комплекс сети «Городские термы» откроется в Ростове-на-Дону к концу 2026 года. Проект реализует компания «Вертол-Девелопмент» с инвестициями 2 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Термы», разработавшей концепцию объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, строительство вышло на финальную стадию, заказчик готовится к отделочным работам. Комплекс запустят в полном объеме к концу 2026 года.Термы будут включать множество бассейнов, паровых комнат, массажных и оздоровительных зон. На территории также разместят развлекательные площадки для детей и зоны отдыха для взрослых и пожилых людей. Ежедневно комплекс сможет принимать от 2,5 до 3 тыс. человек.

«На данный момент очень много проектов находится либо на стадии обсуждения, либо на стадии разработки концепции. Думаю, что юг России сейчас немного отстает, но все же должен будет подтянуться, потому что регионы достаточно активно взялись за строительство термальных комплексов», — отметил Юрий Бычков, создатель бренда и франшизы «Городские термы».

По данным «СПАРК Интерфакс» АО «Вертол-Девелопмент» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2024 году. Основной вид деятельности компании — архитектурная работа по созданию архитектурных объектов. Генеральный директор — Аскер Хапаев. По итогам 2024 года убыток составил 2,1 млн руб. при выручке 171,2 млн руб.

Валентина Любашенко