Ростовская АЭС готова к надёжной работе в условиях осенне-зимних температур и максимума нагрузок

Соответствующий акт с рекомендацией о выдаче паспорта готовности подписан по итогам ежегодной проверки.



На Ростовской АЭС завершила работу комиссия под руководством главного инженера Андрея Горбунова, которая проверила подготовку предприятия к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

По её итогам подтверждена готовность персонала, оборудования, систем, зданий и сооружений Ростовской АЭС к надежной и безаварийной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок, а также рекомендовано выдать соответствующий паспорт готовности.

«Во время проверки были проведены цеховые противоаварийные тренировки, показавшие высокую степень готовности персонала к действиям в экстремальных погодных условиях. Осуществлен контроль выполнения технического обслуживания, ремонта и освидетельствования основного и вспомогательного оборудования, влияющего на производство и передачу электрической энергии потребителям в условиях низких температур воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии», - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Напомним, что сегодня доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.