В Ростовской области вычислили ферму-нарушителя с помощью БПЛА

Россельхознадзор с помощью дронов провел в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия проверки животноводческих хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Кал Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Кал

В результате проверок специалисты зафиксировали 12 нарушений, связанные с несоблюдением правил содержания крупного рогатого скота и норм маркировки животных. Среди выявленных нарушений: отсутствие ограждения территории, препятствующего проникновению диких животных; отсутствие площадок для дезинфекции транспорта при въезде и выезде; отсутствие санитарных пропускников; неполная маркировка поголовья — у части животных нет ушных бирок; хранение навоза вне специально оборудованных площадок. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, на территории Ростовской области провели обследование ООО «Ермак». С помощью беспилотников удалось установить, что на предприятии отсутствует специализированная площадка для хранения навоза.

В адрес предприятий по результатам проверки направили шесть предостережений.

Константин Соловьев