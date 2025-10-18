В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка в 1994 году

В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Следствие считает, что преступление было совершено в августе 1994 года в квартир в поселке Каменоломни. Правоохранители обнаружили тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти. Было установлено, что в отношении ребенка совершили преступление против половой неприкосновенности.

Криминалисты провели экспертизу вещественных доказательств с применением современных методик. В результате на следах, изъятых с места происшествия, был выделен ДНК-профиль причастного к преступлению. В свою очередь проверка по федеральной базе данных геномной информации выявила полное совпадение полученного генетического профиля с ДНК-профилем ранее судимого лица, что позволило идентифицировать подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города Шахты, который неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

Установлено, задержанный, представляясь работником коммунальных служб, проникал в дома граждан, где совершал кражи и преступления против половой неприкосновенности.

В ходе допроса и проверки показаний на месте преступления шахтинец полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР (убийство, сопряженное с изнасилованием), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют причастность обвиняемого к другим эпизодам.

Константин Соловьев