В Ростове Патриарх Кирилл освятил главный храм Южного военного округа

В Ростове-на-Дону, в храме Георгия Победоносца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения главного войскового храма ЮВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

На богослужении присутствовали главы регионов, представители правительства Дона, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), кадеты. Божественную литургию Патриарх Кирилл совершил в сослужении главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. По окончании богослужения Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил всех, кто принимал участие в создании храма, и вручил награды благотворителям.

Митрополит Меркурий назвал сегодняшнее событие долгожданным, к которому шли все эти годы.

Строительство Храма Георгия Победоносца в западном жилом массиве Ростова началось в 2012 году. В 2021-м указом главы Донской митрополии собору был присвоен статус главного православного воинского храма округа. Храм выполнен в византийском стиле. Его высота – 40 м, диаметр купола – 18 м. На куполе – мозаика с изображением восьми небесных воинов-архангелов. Рядом с храмом – Георгиевский сад с озером, летний театр, детская площадка, ротонда, установлена стела святого Георгия Победоносца, высажена лавандовая Аллея Воинской Славы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что вечером 18 октября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в донскую столицу.

Владимир Андреев