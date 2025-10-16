Вице-спикер ГД попросила генпрокуратуру проверить вырубку деревьев в Новочеркасске

Вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту вырубки 30 сосен в Новочеркасске. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

По словам госпожи Абрамченко, произошедшее является провокацией.

«Считаю, за каждое вырубленное дерево нужно высадить несколько новых. При реконструкции БАМа и Транссиба, например, применили принцип 1 к 5. И заказчик строительства жестко следил за высадкой деревьев. Именно так и должно быть в Новочеркасске», — следует из сообщения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», губернатор Юрий Слюсарь сегодня прибыл на место благоустройства Платовского проспекта и поручил провести служебную проверку. На месте вырубленных старинных деревьев планируют высадить крупномеры.

Заявление Виктории Абрамченко написано на имя генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Кроме того, внимание власти обратили и на действующей администрации Новочеркасска.

«Действующей администрации необходимо начать работать. Четко, слаженно, в соответствии с законом. Данный пример показал, что за подрядчиками в городе никто не следит. Контроль за эффективным использованием каждого бюджетного рубля – задача администрации», - написала Виктория Абрамченко.

Константин Соловьев