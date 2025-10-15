На Дону будут судить похитителей драгоценностей из Войскового собора

По обвинению в похищении ювелирных изделий из Воскресенского Войскового собора в станице Старочеркасской перед судом предстанут два жителя Ростовской области (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, фигуранты в июне 2024 года проникли в собор ночью, сломав запорные устройства. Обвиняемые похитили из церковной лавки ювелирные изделия общей стоимостью свыше 720 тыс. руб.

«Через два месяца злоумышленники вновь попытались совершить аналогичное преступление. Однако, не обнаружив ценностей на прежнем месте, скрылись с места происшествия»,— отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн