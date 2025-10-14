В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении замначальника МЧС

В Ростовской области заместителя начальника главного управления МЧС России по региону подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает донское управление ФСБ.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о полковнике внутренней службы Дмитрии Головчанове. Его подозревают в том, что он неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Нанесенный ущерб оценили в 10 млн руб.

Константин Соловьев