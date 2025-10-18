В ростовском микрорайоне Левенцовский заложили парк к 80-летию Победы

В Ростове-на-Дону в мкр Левенцовский началось создание первого парка, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Закладку парка ознаменовало открытие памятника. Монумент выполнен в форме колонны, обозначающей вход в парковую территорию. Автором работы стал скульптор Сергей Олешня.

После церемонии участники СВО, их семьи, ветераны, юнармейцы, Совет отцов, представители движения «Матери России» и других общественных организаций высадили первые 160 кленов, платанов и лип. Деревья образовали Аллею памяти защитникам Отечества.

Уточняется, что парк будет создаваться поэтапно. В будущем на его территории планируют разместить фонтан-монумент, зоны отдыха, детские площадки, спортивный кластер, ландшафтный парк в честь медиков и археологический музей под открытым небом.

Константин Соловьев