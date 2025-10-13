На Дону в отношении капитана завели дело за столкновение теплохода с мостом

Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ СК России возбудили уголовное дело по факту навала теплохода на пешеходный мост. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что танкер «Волгонефть-242», двигаясь из Аксая, правым бортом столкнулся с правобережной частью разводного подъемного моста пешеходной переправы. В результате инцидента судно получило повреждения. Материальный ущерб собственника оценил в 3 млн руб.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн