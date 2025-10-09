Россияне ожидают от цифрового рубля оплату налогов и онлайн-покупок

Самыми востребованными операциями в цифровых рублях после внедрения в России могут стать оплата налогов, пошлин и сборов, а также покупка товаров и услуг. Такие данные следуют из исследования, опубликованного пресс-службой ВТБ.



Так, рейтинг самых ожидаемых операций в цифровых рублях возглавляют оплата государственных пошлин и налогов (ответили 43% опрошенных). На третьем месте с минимальным отрывом – получение государственных выплат (39% ответов). Замыкают топ-5 операций переводы между пользователями (36%) и получение зарплаты (28%). Почти половина россиян (42%) ответили, что будут использовать цифровую валюту наравне с наличными и безналичными деньгами, а каждый десятый ответил, что для него не имеет значения, в каком виде тратить полученные деньги — в виде цифровых рублей, наличных или безналичных.

Среди преимуществ цифрового рубля россияне называют надежность (41% ответов), снижение комиссий при переводах и платежах (39%), а также осуществление доступа к счету цифрового рубля через мобильное приложение любого банка (38%).

Как показал опрос, готовы получать зарплату в цифровых рублях 68% опрошенных россиян. Еще 12% респондентов пока не дают однозначного ответа на вопрос о получении зарплат в цифровых рублях. Но точно не хотят использовать цифровые рубли для этих целей только 20% респондентов.

Среди условий, на которых россияне готовы получать зарплату в цифровых рублях, оказались возможности получения бонусов и дополнительных выгод (44%), а также получения выплат по удобному для пользователя графику, раз в неделю или ежедневно, — 22%.