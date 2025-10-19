Главные новости за неделю 13–19 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае объем средств дорожного фонда на сегодня составляет почти 60 млрд руб. За последние 10 лет он увеличился в три раза.

Бывшего мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с уголовным делом до 15 ноября.

На Кубани и в Крыму с начала года увеличился объем закупок удобрений.

Глава Крымского района Сергей Лесь подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Краснодара об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Финансирование восстановления двух жилых домов в Новороссийске, пострадавших от атаки беспилотников в мае, сократили с 12,8 до 6,6 млн руб.

Совет судей России на заседании принял отставку своего председателя Виктора Момотова, занимавшего пост с 2016 года.

Спрос на новостройки в Республике Адыгея за восемь месяцев 2025 года вырос на 40%.

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников заявил, что инструкторы британских спецслужб спланировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Авиакомпании предложили скорректировать маршруты полетов на юге России, где значительное воздушное пространство ограничено с февраля 2022 года.