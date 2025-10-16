Совет судей России утвердил отставку председателя Виктора Момотова

Совет судей России на заседании принял отставку своего председателя Виктора Момотова, занимавшего пост с 2016 года. Решение принято единогласно и в отсутствие самого Момотова — на основании его письменного заявления, сообщает «РБК» со ссылкой на источников, знакомых с итогами заседания.

Отставка последовала спустя сутки после того, как Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации связанных с Виктором Момотовым активов на сумму около 9 млрд руб. В доход государства изъяли 95 объектов недвижимости, включая сеть бизнес-отелей Marton, действующих в Москве, Краснодарском крае, Воронежской, Ростовской и других областях.

В числе ответчиков по делу указаны сам Виктор Момотов, краснодарский предприниматель Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница “Вологда”». Надзорное ведомство утверждает, что Момотов через доверенных лиц владел 44 земельными участками и 51 объектом недвижимости, а гостиницы использовались для «оказания интимных услуг».

В ходе судебного процесса прокуратура также заявила о связях бывшего председателя Совета судей с фигурантами из ОПГ «Покровские» и экс-главой Краснодарского краевого суда Александром Черновым, чьи активы ранее изъяли по аналогичному иску.

Виктор Момотов отверг все обвинения, подчеркнув, что не занимался предпринимательской деятельностью и «не нарушал закон о статусе судей». После заседания он заявил, что «в демократическом обществе к решению суда следует относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок».

Нурий Бзасежев