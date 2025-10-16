Спрос на новостройки в Адыгее вырос на 40% за восемь месяцев 2025 года

Республика Адыгея демонстрирует устойчивый рост интереса к первичному жилью. По данным пресс-службы сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMAP.pro, за восемь месяцев 2025 года в регионе продали около 930 квартир в новостройках, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Майкопе, столице региона, в указанный период реализовали более 1,1 тыс. квартир, что на 9,6% больше год к году. В целом по Адыгее было продано свыше 2 тыс. лотов, что, по оценке аналитиков, свидетельствует об устойчивом расширении спроса.

«Примечательно, что доля оптовых сделок минимальна — всего 0,1%, значит, покупают в основном конечные пользователи, а не инвесторы. Такой сдвиг свидетельствует о растущей привлекательности региона как места для постоянного проживания, а не инвестиций»,— говорится в сообщении bnMAP.pro.

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Майкопа увеличилась на 13,7% и достигла 128,8 тыс. руб. В целом по Адыгее «квадрат» подорожал на 15,9%, до 146 тыс. руб. Средний бюджет покупки вырос на 12,8–14,7% и составил 5,6–6,1 млн руб. Совокупный объем сделок достиг 12 млрд руб., что на треть выше показателя прошлого года.

Как отмечают аналитики, покупатели новостроек в Адыгее выбирают более просторное жилье. Средняя площадь купленных квартир составила 43,6 кв. м в Майкопе и 41,7 кв. м в целом по республике. Совокупная площадь реализованных лотов выросла на 11 и 39,6% соответственно — в сумме почти 90 тыс. кв. м.

«Это отражает масштабирование девелоперской активности и уверенность покупателей в стабильности местного рынка»,— заключили специалисты bnMAP.pro.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее начата подготовка к строительству термального комплекса сети «Городские термы» в Даховской Долине. Объем инвестиций в проект составит около 550 млн руб.

Анна Гречко