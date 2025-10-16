Британские спецслужбы спланировали удары по КТК и офису в Новороссийске

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников заявил, что инструкторы британских спецслужб спланировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Об этом он сообщил на 57-м заседании СОРБ в Самарканде, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По словам господина Бортникова, «есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России».

Глава ФСБ сообщил, что инструкторы SAS и MI-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

В среду, 24 сентября, в Новороссийске в результате атаки беспилотников пострадал офис Каспийского трубопроводного консорциума. Два сотрудника получили ранения и были госпитализированы.

Беспилотники ВСУ атаковали город в разгар рабочего дня. Повреждены многоквартирные дома, офисы, гостиница и автомобили. В результате атаки погибли два человека, а девять пострадали и были госпитализированы. Двоих из них отправили на лечение в Краснодар. Среди пострадавших нет детей.

Мария Удовик