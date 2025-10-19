На Кубани и в Крыму с начала года увеличился объем закупок удобрений

В Краснодарском крае за 9 месяцев 2025 года объем госзакупок удобрений составил 622 млн руб., проведено 108 тендеров. Такие данные «Ъ-Кубань» привели эксперты цифровой платформы В2В-РТС (объединяет площадки РТС-тендер, B2B-Center и ОТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в январе-сентябре 2024 года были проведены 103 процедуры на поставку удобрений, сумма договоров составила 473 млн руб.

Стабильно высоким остается спрос на поставку пестицидов. За 9 месяцев 2025 года проведено 770 процедур, объем госзакупок составил 1,32 млрд руб. Для сравнения: за тот же период прошлого года проведено около 880 тендеров, договоры заключены на 1,39 млрд руб.

«Поставки удобрений имеют четкий полугодичный цикл, большая часть закупок приходится на весну и конец года. Учитывая это, объем закупок в 2025 году может быть сопоставим с прошлогодними данными»,— прокомментировали представители цифровой платформы В2В-РТС.

В Крыму в январе-сентябре 2024 года проведено 24 тендера на закупку удобрений, сумма заключенных договоров составила около 69 млн руб. За 9 месяцев 2025 года опубликовано 27 закупок, договоры уже заключены на 120 млн руб. — больше, чем за весь прошлый год (102 млн руб.).

По закупке пестицидов за 3 квартала прошлого года проведено 135 процедур, объем закупок составил около 157 млн рублей. За январь-сентябрь этого года размещено 133 закупки, сумма договоров составила почти 140 млн руб. Один из пиков активности в Крыму также приходится на конец осени —начало зимы.

Андрей Пугачев