Объем средств дорожного фонда Кубани вырос в три раза за 10 лет

В Краснодарском крае объем средств дорожного фонда на сегодня составляет почти 60 млрд руб. за последние 10 лет увеличившись в три раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, в 2025 году на территории края приведут в порядок более 200 км автомагистралей. «Наша задача – чтобы жители и гости региона передвигались комфортно и безопасно, это напрямую влияет на развитие экономики, социальной сферы и туризма», — подчеркнул глава края.

В Имеретинской низменности завершено строительство новой автодороги на участке бульвара Надежд от улицы Диброва до Фигурной. Также введен в эксплуатацию участок дороги в обход Тимашевска, ведущий в станицу Полтавскую.

Реконструированы участки дорог: «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» в Краснодаре, «Краснодар – Ейск» в Тимашевском районе и мост через реку Лаба на дороге «станица Некрасовская – аул Хатукай» в Усть-Лабинском районе.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на Кубани отремонтировали 13 участков региональных дорог общей протяженностью 73 км, что является частью плана по ремонту 32 участков протяженностью более 200 км. Также завершены работы на четырех мостах.

Андрей Николаев