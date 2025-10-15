Главные новости за 15 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В среду, 15 октября, в зоне платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга начали действовать новые тарифы. В городе утвердили четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохранили только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период. В других локациях цена часовой парковки теперь варьируется в зависимости от зоны и составляет 200, 280 и 360 рублей.

Полиция провела очередные контрольные мероприятия в жилых массивах в сельской местности Гатчинского и Лужского районов Ленобласти. В ходе проверки выявили 43 нелегала, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. В общей сложности сотрудники ведомства проверили документы у жителей 13 многоквартирных домов и почти 2000 домовладений в частном секторе. В результате рейда установлено около 300 иностранцев, у большинства из них не было проблем с соблюдением миграционного законодательства.

Заксобрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило законопроект о помощи в трудоустройстве участникам СВО. Речь идет о тех, кто заключил контракт с организациями — добровольческими формированиями, «содействующими выполнению задач» российской армии. Ранее парламент уже принимал закон о резервировании рабочих мест для мобилизованных и контрактников ВС РФ. Количество мест, которое будет необходимо для участников СВО, точно не определены. Однако, по словам авторов инициативы, приблизительно потребуется около 20 тыс. рабочих мест.

По итогам трех кварталов 2025 года в Петербурге было введено 104 тыс. кв. м офисной недвижимости, подсчитали аналитики NF Group. 68% от этого объема заняли структуры «Газпрома». Другие арендаторы занимают 18% офисных площадей в городе, сданных в этом году, 14% недвижимости остаются вакантными. Вакантность в классе А достигла к октябрю уровня 3,9%, в классе В — 4%. По данным экспертов, 44% вакантных площадей на рынке офисной недвижимости предлагаются по ставке аренды менее 2 тыс. рублей за кв. м в месяц, 38% — за 2-3 тыс. рублей, 18% — более 3 тыс. рублей за кв. м.

Членство депутата Заксобрания Петербурга Александра Малькевича в партии «Единая Россия» приостановят на этой неделе, сообщил на брифинге в Мариинском дворце 15 октября спикер городского парламента Александр Бельский. Решение будет действовать до выяснения всех обстоятельств дела о хищениях, обвинение по которому предъявили депутату, уточнил господин Бельский. Также спикер ЗакСа сообщил, что вскоре будет найден новый руководитель Центра управления регионом — возглавлявшая ЦУР Елена Никитина проходит фигурантом по тому же делу.

Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих стал сенатором от Новгородской области. О наделении его такими полномочиями сообщил губернатор региона Александр Дронов. Глава субъекта в личном Telegram-канале выразил уверенность, что Евгений Дитрих будет представлять интересы области с честью и достоинством. Губернатор назвал сенатора «опытным профессионалом с большим управленческим стажем».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центробанка признал банк «Таврический» банкротом и постановил открыть конкурсное производство. Соответствующая публикация появилась в картотеке арбитражных дел 15 октября. Конкурсным управляющим назначили «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Расчеты с вкладчиками — кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года, заявили в агентстве.

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга назначил признанному иностранным агентом бывшему депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику штраф в размере 30 тыс. рублей за неисполнение обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Данную информацию сообщила «Ъ-СПб» руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Поводом для штрафа стало то, что экс-депутат не предоставил в Минюст РФ отчеты о своей деятельности за 2024 год и I квартал 2025 года.

На фоне повышения тарифов на платную парковку каршеринговые сервисы начали вводить дополнительную плату за завершение аренды в центре Петербурга. Соответствующую информацию «Ъ-СПб» подтвердили в компании «СитиДрайв». В сервисе подчеркнули, что адаптируются под новые правила, установленные Смольным. По словам операторов, стоимость завершения аренды в «фиолетовой» зоне обойдется ниже, чем стоимость самой платной парковки — около 90 рублей.

В Петербурге задержали уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Недавно в соцсетях распространилось видео, где девушка исполняла запрещенную к распространению в РФ песню. Певицу могут привлечь по статьям о публичной дискредитации ВС РФ и организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка. 15 октября студентку музыкального училища доставили в 78-й отдел полиции. Певица выступает в Петербурге совместно с группой «Стоптайм», в их исполнении периодически звучат песни Noize MC и Монеточки (Иван Алексеев и Елизавета Гырдымова — оба признаны иноагентами).

Генеральная прокуратура Республики Беларусь передала российским коллегам гражданина РФ, который находился в розыске по делу о похищении (ч. 3 ст. 126 УК РФ) руководителя одного из крупных предприятий Петербурга. Отмечается, что выданное лицо принимало участие в составе организованной группы. В белорусской Генпрокуратуре не назвали имени фигуранта, однако у «Ъ-СПб» есть основания полагать, что речь идет о 34-летнем Антоне Козине из Всеволожска, которого обвиняют в причастности к похищению гендиректора ОАО НТЦ «Завод Ленинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова, которое было совершено в 2014 году.

Личный фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны выставили на аукцион в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота — 10 млн рублей, следует из информации на сайте «Литфонда». Альбом включает 26 снимков царской семьи, которые императрица сделала сама. Он выполнен в цельнотканевом переплете сиреневого цвета, этот оттенок был любимым у Александры Федоровны. На обложке размещена металлическая накладка в виде герба Российской империи.