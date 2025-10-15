Членство Александра Малькевича в «Единой России» приостановят на этой неделе

Членство депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича в партии «Единая Россия» приостановят на этой неделе. Об этом на брифинге в Мариинском дворце заявил спикер городского парламента Александр Бельский.

Решение будет действовать до выяснения всех обстоятельств дела о хищениях, обвинение по которому предъявили Александру Малькевичу, уточнил господин Бельский. Также спикер ЗакСа сообщил, что вскоре будет найден новый руководитель Центра управления регионом, — возглавлявшая учреждение Елена Никитина проходит по тому же делу.

В пятницу, 10 октября, Басманный районный суд Москвы избрал меры пресечения пятерым фигурантам, которых подозревают в растрате 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных на медиасопровождение администрации Санкт-Петербурга.

Помимо Александра Малькевича и Елены Никитиной фигурантами расследования стали блогер Николай Камнев, замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, а также муж госпожи Никитиной, президент фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар. Накануне, 14 октября, суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий еще одному фигуранту — бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург», 79-летнему Борису Петрову.

Подробнее об этом уголовном деле — в материале «Ъ-СПб» «ЦУР не меня».

Артемий Чулков