Фотоальбом Александры Федоровны выставили на торги в Петербурге за 10 млн рублей

Личный фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны выставили на аукцион в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота — 10 млн рублей, следует из информации на сайте «Литфонда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Альбом включает 26 снимков царской семьи, которые императрица сделала сама. Он выполнен в цельнотканевом переплете сиреневого цвета, этот оттенок был любимым у Александры Федоровны. На обложке размещена металлическая накладка в виде герба Российской империи. Фигура инкрустирована рубином, бирюзой, жемчугом, демантоидом и хризолитом). Количество ювелирных камней соответствует количеству детей в царской семье.

В «Литфонде» отметили, что это единственный фотоальбом царской семьи, который не попал в фонды Государственного архива Российской Федерации. Александра Федоровна приобрела его на благотворительном базаре в 1913 году. До 1917 года он находился в Александровском дворце в Петергофе. Императрица взяла альбом в Тобольскую ссылку помимо прочих вещей. В том же году он был подарен зубному врачу Сергею Кострицкому. После смены владельцев сборника фотографий альбом вернулся в Россию в 2003 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что звезду ордена Святого Георгия II степени выставили на аукцион в Петербурге за 4 млн рублей.

Татьяна Титаева