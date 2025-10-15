«Газпром» занял преобладающую часть построенных в 2025 году петербургских офисов

По итогам трех кварталов 2025 года в Петербурге введено 104 тыс. кв. м офисной недвижимости, подсчитали аналитики NF GROUP. 68% от этого объема заняли структуры «Газпрома».

Другие арендаторы занимают 18% офисных площадей в Петербурге, сданных в этом году, 14% недвижимости остаются вакантными. Вакантность в классе А достигла к октябрю 2025 года уровня 3,9%, в классе В — 4%.

По данным NF GROUP, 44% вакантных площадей на рынке офисной недвижимости предлагаются по ставке аренды менее 2 тыс. рублей за кв. м в месяц, 38% – за 2-3 тыс. рублей, 18% – за более 3 тыс. рублей за кв. м. В конце третьего квартала средневзвешенная ставка в офисах класса А составляет 3,1 тыс. рублей за кв. м. в месяц (против 2,4 тыс. рублей в 2024 году), в классе В – 1,9 тыс. рублей за кв. м (1,7 тыс. рублей годом ранее). По словам Регины Волошенко, директора департамента офисной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, пик роста ставок на рынке пройден. По ее прогнозу, в дальнейшем рост ставок аренды будет сдержанным до 10% в год.

В структуре офисного рынка Петербурга реконструируемые площади занимают 39%, 61% — новое строительство. Высокая доля редевелопмента — не издержки, а «фирменный почерк» Петербурга, полагает госпожа Волошенко. В классе А реконструированные объекты встречаются реже из-за конструктивных ограничений, зато качественный класс В формирует основное предложение и тоже стабильно востребован, говорят в NF GROUP.

Александра Тен