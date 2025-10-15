Белоруссия выдала возможного участника похищения главы завода «Заслон» Горбунова

Генеральная прокуратура Республики Беларусь передала российским коллегам гражданина РФ, который находился в розыске по делу о похищении (ч. 3 ст. 126 УК РФ) руководителя одного из крупных предприятий Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что выданное лицо принимало участие в составе организованной группы.

В белорусской Генпрокуратуре не назвали имени фигуранта, однако есть основания полагать, что речь идет про 34-летнего Антона Козина из Всеволожска. Так, уроженец Ленинградской области был объявлен в розыск в августе 2017 года. О его задержании также в июле этого года написал ряд СМИ.

«Обвиняемый с 2017 года скрывался от правосудия и находился в межгосударственном розыске — 1 июля 2025 года он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов в городе Могилеве»,— говорится в сообщении надзорного органа республики.

Антон Козин, по версии следствия, может быть причастен к похищению гендиректора ОАО НТЦ «Завод Ленинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова, которое было совершено в 2014 году. Злоумышленники, одетые в форму омоновцев, вытащили тогда предпринимателя из машины, надели ему на голову мешок и, сделав укол снотворного, отвезли в частный дом во Всеволожском районе Ленобласти.

Преступники, сказано в материалах дела, хотели добиться от господина Горбунова сведений о его бизнесе, а также признания в организации покушения на журналиста Олега Кашина (признан в РФ иноагентом), который был жестоко избит в 2010 году в центре Москвы, после чего госпитализирован с многочисленными тяжелыми травмами. Сам гендиректор оборонного предприятия рассказывал, что преступники заставили его оговорить себя на камеру.

В июле 2018 года по делу о похищении Александра Горбунова были осуждены восемь человек, получившие от шести до шести с половиной лет лишения свободы. В октябре следующего года к восьми годам колонии строгого режима был приговорен еще один соучастник — Вячеслав Борисов. Организатором похищения гендиректора завода следствие считает его бывшего коллегу — Александра Мешкова. Последний был заочно арестован в 2019 году и, по одной из версий, также мог скрываться на территории Белоруссии.

«Ъ-СПб» направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой официально подтвердить, является ли выданный России гражданин Антоном Козиным.

Андрей Кучеров