Петербургского экс-депутата-иноагента Максима Резника оштрафовали на 30 тыс. рублей

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга назначил признанному иноагентом бывшему депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику штраф в 30 тыс. рублей за неисполнение обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом 15 октября сообщило MR7, информацию подтвердила «Ъ-СПб» руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (признан Минюстом РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (признан Минюстом РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для штрафа стало то, что экс-депутат не предоставил в Минюст отчеты о своей деятельности за 2024 год и I квартал 2025 года. Заседание по делу было назначено на 14 октября, однако слушателей не пустили в зал, аргументировав это тем, что сам иностранный агент Резник в суд не явился, пишет издание.

Признанный иноагентом Максим Резник работал в Заксобрании с 2011 по 2021 год. Он был депутатом от «Яблока» и «Партии роста». В 2022 году его приговорили к пяти месяцам колонии-поселения за хранение наркотиков, однако в зале суда экс-парламентарий был отпущен в связи со временем, проведенным им под домашним арестом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-депутата Заксобрания и иноагента Максима Резника оштрафовали за дискредитацию армии.

Артемий Чулков