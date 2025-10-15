Евгений Дитрих делегирован в Совет федерации как сенатор от Новгородской области

Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих стал сенатором от Новгородской области. О наделении его такими полномочиями сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Сенатор Евгений Дитрих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сенатор Евгений Дитрих

Глава субъекта в личном Telegram-канале выразил уверенность, что Евгений Дитрих будет представлять интересы области с честью и достоинством. Губернатор назвал сенатора «опытным профессионалом с большим управленческим стажем».

«Его знания и навыки помогут в решении актуальных задач, стоящих перед нашим регионом, и в продвижении наших инициатив на уровне страны»,— написал глава региона.

Александр Дронов 14 октября вступил в должность губернатора на церемонии инаугурации. Согласно российскому законодательству, новый глава субъекта представляет кандидатов в сенаторы. Ранее «Ъ» предполагал, что Евгений Дитрих попадет в Совет федерации.

Татьяна Титаева