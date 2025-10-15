В ходе рейда на юге Ленобласти выявили 43 мигранта

Полиция провела контрольные мероприятия в отношении жилых массивов в сельской местности Гатчинского и Лужского районов Ленобласти. В ходе проверки выявили 43 нелегала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция работала там на протяжении двух дней с целью профилактики нарушений миграционного законодательства. Сперва правоохранители приехали в деревню Низовская, поселок Красный мак Лужского района и поселок Дивенский в Гатчинском районе. На второй день — деревню Сорочкино и десять садоводств массива Мшинское в Лужском районе.

Сотрудники ведомства проверили документы и жителей 13 многоквартирных домов и почти 2000 домовладений в частном секторе. В результате рейда установлено около 300 иностранцев, у большинства из них не было проблем с соблюдением миграционного законодательства.

Нарушения допустили 43 мигранта, нелегально проживающих в России. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о выдворении мигрантов за пределы нашей страны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках рейда по петербургским стройкам в отделы полиции забрали 98 иностранцев.

