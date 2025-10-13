Главные новости за 13 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании из незаконного владения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), который был удовлетворен 10 октября, представлены данные о злоупотреблениях отстраненного ректора вуза Александра Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн руб. на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего, а еще 20 млн руб. выложил за проживание господина Запесоцкого под усиленной охраной. Защита ответчика выводы прокуроров не комментирует.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично уменьшил финансовые претензии МИФНС № 25 по Петербургу к ООО «Строительный синдикат Л1». Застройщику необходимо заплатить в бюджет 364 млн рублей. Причиной обращения в суд стали результаты выездной налоговой проверки (ВНП) за 2016–2018 годы: в 2023–м компании доначислили 441,27 млн рублей (НДС — 397,56 млн рублей и налог на прибыль — 43,71 млн). Строительный синдикат «Л1» выразил несогласие с результатами проверки и в июне прошлого года и обжаловал решение ведомства в суде. Во время процесса городское управление ФНС снизило начисленный синдикату налог на прибыль на 33,22 млн рублей. В суде застройщик ссылался на нарушения процедур налоговой проверки и вынесения оспариваемого решения, на некорректность производства доначислений, в том числе на повторное доначисление налога по одному и тому же контрагенту ООО «Инвестстрой» и т. д.

Петербургский «Зенит» хочет расстаться с бразильским хавбеком Жерсоном, который был приобретен летом у «Фламенго» за 25 млн евро. Об этом рассказал журналист Хорхе Никола в соцсети X. Руководство клуба недовольно медлительностью 28-летнего полузащитника, который должен был стать лидером полузащиты сине-бело-голубых. Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2029/2030. На текущий момент бразилец провел в составе петербургского клуба шесть матчей и не отметился результативными действиями. С 23 августа Жерсон не играет за «Зенит» из-за полученной травмы.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника отделения морской инженерной службы Михаила Асанова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. По версии следствия, в сентябре 2025 года Михаил Асанов предложил управляющему партнеру коммерческой компании передать в аренду на пять лет объект Министерства обороны за взятку в 2 млн рублей. Управляющий партнер подал заявление в ФСБ, после чего под контролем органов заключил договор аренды и передал начальнику отделения морской инженерной службы указанную сумму.

Знаменитая лос-анджелесская рэпкор-группа Hollywood Undead выступит в России в мае 2026 года. Коллектив даст концерт в Петербурге на «СКА Арене» и в Москве на «ВТБ Арене», сообщает «Афиша Daily». Организацией концерта занимается агентство «Мельница», продажи билетов стартуют 16 октября. Hollywood Undead — один из первых американских коллективов, который посетит РФ после начала СВО. Группа, основанная в 2025 году, знаменита своими хитами «Undead», «California Dreaming» и «Coming Back Down». За годы своего существования она выпустила восемь студийных альбомов.

К 1 октября в Ленинградской области сдано в эксплуатацию 3,33 млн кв. м жилья — 95% от годового плана, сообщила в конце прошлой недели пресс-служба стройблока региональной администрации. За год активность ввода снизилась всего на 4%. Власти заявляют о продолжающемся в области буме индивидуального жилищного строительства (ИЖС), хотя участники рынка недвижимости уточняют, что в объеме вводимого тут частного жилья от 10 до 20% могут занимать давно построенные, но только сейчас зарегистрированные в рамках дачной амнистии дома.

Родительские и школьные чаты в Санкт-Петербурге обязали перевести в мессенджер MAX к 31 октября. Перевод коммуникаций в образовательных организациях начался с середины августа, пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию. В структуре Смольного отметили, что после перевода чатов ИКОП «Сферум» в мессенджер взрослым необходимо будет иметь аккаунт в MAX. Платформу «Сферум» с 2020 года использовали для обсуждения вопросов по учебе. Регистрация в мессенджере MAX добровольная, отметили в комитете. При этом администрации районов и школы будут вести активную просветительскую работу.

В рамках программы «Рубль за метр» 29 октября пройдут торги по объекту культурного наследия регионального значения «Павильон минеральных вод Верландера». Инвесторы могут подать заявки до 27 октября, сообщили в пресс-службе городского правительства. Программа Смольного предполагает предоставление льготных условий долгосрочной аренды взамен на восстановление объекта. Павильон минеральных вод Верландера возведен в 1881 году. В его состав входят двухэтажное здание, колодцы, источник с чистейшей ключевой водой, теплицы и большой фруктовый сад.

В ЛНР задержали руководителей уголовного розыска Московского района, находившихся в розыске с 2024 года. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на собственный источник. Полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве с квартирами, которое возбудил СКР, сообщает издание. По предварительной информации, руководители угрозыска приехали в ЛНР, чтобы пойти СВО.

Похищенная во времена Великой Отечественной войны карта Ингерманландии 1676 года вернулась в ГМЗ «Павловск». Об этом рассказала пресс-служба музея-заповедника 13 октября. Коллекционер-меценат Дмитрий Попов узнал, что похищенная из Дворцовой библиотеки России карта поступила на один из аукционов Германии. Петербуржец выкупил предмет и вернул его музею. По словам старшего научного сотрудника ГМЗ «Павловск» Ольги Ламеко, карта была издана в Петербурге в 1827 году и была составлена штабс-капитаном Военно-топографического депо А. С. Бергенгеймом на основании подлинных документов XVII века.

Дзержинский районный суд приговорил бывшего начальника УФСИН Сергея Мойсеенко к шести годам колонии строгого режима по делу о растрате, сообщила 13 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сейчас фигурант отбывает 18-летний срок по делу об убийстве куратора строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова и взятках. Следствие и суд посчитали, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Мойсеенко вступил в сговор с директором генподрядчика «Крестов» АО «ГСК» Виктором Кудриным на растрату вверенного экс-начальнику УФСИН имущества — бюджетных средств. По совокупности преступлений Мойсеенко приговорили к 20 годам ИК строгого режима за подстрекательство к убийству и взятки, а также лишили звания полковника внутренней службы. Дело в отношении его подельника Чернова прекратили в связи со смертью, Кудрин скрывается за границей.

Комиссия по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга рекомендовала городскому комитету по транспорту изменить систему штрафов за остановку в неположенных местах, выписанных с помощью камер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Алексей Цивилев. Парламентарии посоветовали увеличить интервалы между фиксациями остановки автомобиля возле перекрестков до длительности полного светофорного цикла. Также по их мнению необходимо обустроить легальные зоны для такси у станций метро и социальных объектов с установкой соответсвующих знаков. Кроме того, депутаты предложили проанализировать случаи привлечения к административной ответственности водителей в ситуациях, когда отсутствуют дублирующие дорожные знаки при разрешенном развороте и наличии парковки на левой стороне дороги.