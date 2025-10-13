Американская группа Hollywood Undead выступит в Петербурге в мае 2026 года

Знаменитая лос-анджелесская рэпкор-группа Hollywood Undead выступит в России в мае 2026 года. Коллектив даст концерт в Петербурге на «СКА Арене» и в Москве на «ВТБ Арене», сообщает «Афиша Daily».

Организацией концерта занимается агентство «Мельница», продажи билетов стартуют 16 октября. Hollywood Undead — один из первых американских коллективов, который посетит РФ после начала СВО. Группа, основанная в 2025 году, знаменита своими хитами «Undead», «California Dreaming» и «Coming Back Down». За годы своего существования она выпустила восемь студийных альбомов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на «СКА Арене» 28 сентября дал концерт американец Джейсон Деруло, в декабре в клубе А2 выступит рэпер Xzibit, более известный как ведущий шоу «Тачка на прокачку».

Андрей Маркелов