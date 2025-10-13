В Петербурге за взятки арестовали начальника отделения морской инженерной службы

Смольный районный суд Санкт-Петербурга 13 октября заключил под стражу начальника отделения морской инженерной службы Михаила Асанова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Михаил Асанов предложил управляющему партнеру коммерческой компании передать в аренду на пять лет объект Министерства обороны за взятку в 2 млн рублей. Управляющий партнер подал заявление в ФСБ, после чего под контролем органов заключил договор аренды и передал начальнику отделения морской инженерной службы указанную сумму.

Сотрудники ФСБ задержали Михаила Асанова 11 октября, на следующий день ему было предъявлено обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд признал экс-гендиректора оборонного предприятия НПК «Пеленгатор» Валерия Дрогалина виновным в мошенничестве, связанном с хищением более 100 млн рублей, выделенных на разработку систем вооружения.

Артемий Чулков