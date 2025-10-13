«Зенит» планирует продать Жерсона, купленного летом за 25 млн евро

Петербургский «Зенит» хочет расстаться с бразильским хавбеком Жерсоном, который был приобретен летом у «Фламенго» за 25 млн евро. Об этом рассказал журналист Хорхе Никола в соцсети X.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Руководство клуба недовольно медлительностью 28-летнего полузащитника, который должен был стать лидером полузащиты сине-бело-голубых.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2029/2030.

На текущий момент бразилец провел в составе петербургского клуба шесть матчей и не отметился результативными действиями. С 23 августа Жерсон не играет за «Зенит» из-за полученной травмы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сине-бело-голубые одержали пятую подряд победу в Кубке России, обыграв в Казани «Рубин» 1:0. Единственный гол записал на свой счет аргентинец Лусиано.

Андрей Маркелов