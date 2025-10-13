Руководителей угрозыска Московского района Петербурга задержали по делу о мошенничестве

В ЛНР задержали руководителей уголовного розыска Московского района, находившихся в розыске с 2024 года. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве с квартирами, которое возбудил СКР, сообщает издание. По предварительной информации, руководители угрозыска приехали в ЛНР, чтобы пойти СВО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прокурор потребовал 12 лет колонии для экс-главы петербургского полицейского главка.

Артемий Чулков