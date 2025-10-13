«Фонтанка»: школьные чаты в Петербурге к ноябрю переведут в мессенджер Max

Родительские и школьные чаты в Санкт-Петербурге обязали перевести в мессенджер MAX к 31 октября. Перевод коммуникаций в образовательных организациях начался с середины августа, пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В структуре Смольного отметили, что после перевода чатов ИКОП «Сферум» в мессенджер взрослым необходимо будет иметь аккаунт в MAX. Платформу «Сферум» с 2020 года использовали для обсуждения вопросов по учебе.

Регистрация в мессенджере MAX добровольная, отметили в комитете. При этом администрации районов и школы будут вести активную просветительскую работу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские депутаты намерены запретить детям пользоваться телефонами в школах.

Татьяна Титаева