Петербургские депутаты предложили пересмотреть систему штрафов за остановки

Комиссия по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга рекомендовала городскому комитету по транспорту изменить систему штрафов за остановку в неположенных местах, выписанных с помощью камер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Алексей Цивилев.

«Согласно ПДД, остановка — это преднамеренное прекращение движения. Между тем камеры фиксируют случаи, когда водитель останавливается в заторе, ждет поворота налево, стоит на красный свет или не может въехать на платную парковку»,— пишет господин Цивилев.

Парламентарии рекомендовали комтрансу увеличить интервалы между фиксациями остановки автомобиля возле перекрестков до длительности полного светофорного цикла.

Также по их мнению необходимо обустроить легальные зоны для такси у станций метро и социальных объектов с установкой соответсвующих знаков.

Кроме того, депутаты предложили проанализировать случаи привлечения к административной ответственности водителей в ситуациях, когда отсутствуют дублирующие дорожные знаки при разрешенном развороте и наличии парковки на левой стороне дороги.

Помимо этого, комиссия решила направить в МВД официальный запрос для разъяснения спорных ситуаций по порядку действия дорожного знака «Остановка запрещена». «Нельзя штрафовать водителей за вынужденные остановки, а также создавать препятствия для работы социального такси, от которого зависят маломобильные граждане. Система автоматической фиксации должна быть справедливой и учитывать реальную дорожную обстановку»,— говорится в сообщении.

Артемий Чулков